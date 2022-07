“Ukrayna ordusu Xersonu azad edəndən sonra Krıma yönələ bilər”.

Metbuat.az “Unian”a istinadən xəbər verir ki, hərbi ekspert Oleq Jdanov belə açıqlama verib. O bildirib ki, Ukraynanın Krımı azad etməsi üçün böyük qüvvəyə ehtiyacı var. Ekspertin sözlərinə görə, Xersondan sonra Ukrayna qüvvələrinin bir hissəsi şərq istiqamətə digər hissəsi isə Krıma yönələ bilər.

Şərq hissəyə yönələn qüvvələrin məqsədi Rusiya ordusunun hücumlarının qarşısını almaq olacaq.

