İsrail ordusu Suriyanın paytaxtı Dəməşq ətrafındakı rayonları atəşə tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Suriyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, hücum nəticəsində 3 hərbçi həlak olub. 7 hərbçi yaralanıb. Məlumata görə, Qolan təpələrindən atılan raketlərin əksəriyyəti zərərsizləşdirilib.

