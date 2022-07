Azərbaycanda tədqiqat potensialı yüksək olan 2 universitetin bazasında 2 tədqiqat universiteti yaradılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi “Azərbaycan Respublikasının 2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”nda əksini tapıb.

Tədqiqat universitetlərinin yaradılmasına dair təkliflərin hazırlanması üçün Təhsil Nazirliyinə göstəriş verilib.

