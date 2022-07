Hindistanın Pəncab vilayətinin Baş naziri Bhabvant Mann müqəddəs hesab edilən Kali Bein çayından içəndən sonra narahat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o xəstəxanaya yerləşdirilib. Məlumata görə, Mann çayın təmiz olduğunu nümayiş etdirmək üçün su içib. Bildirilir ki, Baş nazir xəstəxanada infeksiya müalicəsi alır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.