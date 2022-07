5400 şəhid ailəsi üzvü və müharibə əlili daimi işə cəlb olunub - Sahil Babayev

"Post-müharibə dövrü ərzində 19 min şəhid ailəsi üzvü və müharibə iştirakçısı ilə məşğulluq sahəsi üzrə əyani görüşlər keçirilib, onların aktiv məşğulluq imkanları qiymətləndirilib. Bu görüşlərin nəticəsi olaraq 8000-dək şəhid ailəsi üzvü və müharibə əlili özünüməşğulluq proqramına cəlb edilib, onlar üçün kiçik ailə təsərrüfatları qurulub".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə KİV-ə müsahibəsində əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Sahil Babayev bildirib.

Nazir qeyd edib ki, kənd təsərrüfatı, xidmət, istehsalat və s. sahələri əhatə edən özünüməşğulluq proqramı bu il də davam etdiriləcək. Bu sahədə müvafiq qurumlarla əməkdaşlıq və aktiv məşğulluq proqramları çərçivəsində 5400 şəxsin daimi işlə təminatına da nail olunub.

“Məşğulluq marafonu”nun əhəmiyyətini vurğulayan S.Babayev 600-dan çox şirkətin vakansiya təqdim etdiyini, 2500 şəxsin özəl şirkətlər tərəfindən işlə təmin olunduğunu diqqətə çatdırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.