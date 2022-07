Azərbaycan Kubokunun təqvimi AÇIQLANDI

Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 2022/23 mövsümünün təqvimi açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yarışa 16 noyabrda start veriləcək və iyunun 3-də yekun vurulacaq:

16 noyabr

Azərbaycan Kuboku, 1/8 final mərhələsinə keçid üçün oyun

22-23 noyabr

Azərbaycan Kuboku, 1/8 final mərhələsinin oyunları

8-9 dekabr

Azərbaycan Kuboku, 1/4 final mərhələsi, ilk oyunlar

19-20 dekabr

Azərbaycan Kuboku, 1/4 final mərhələsi, cavab oyunları

19 aprel

Azərbaycan Kuboku, 1/2 final mərhələsi, ilk oyunlar

27 aprel

Azərbaycan Kuboku, 1/2 final mərhələsi, cavab oyunları

3 iyun

Azərbaycan Kubokunun finalı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.