"İran səfiri Bakıdan qovulmalıdır" - Amerikalı ekspertdən ŞOK ÇAĞIRIŞ

Amerikanın İran üzrə eksperti Mark Dubovitz İranın Azərbaycandakı səfiri Abbas Musəvinin İsrail səfiri Corc Diki ölümlə hədələməsi ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az bildirir ki, nüfuzlu ekspert yazıb: "İran səfiri açıq şəkilə İsrail səfirini ölümlə təhdid edir. Azərbaycan İranın səfirini mollalara geri göndərməli və onun ölkəyə girişini bloklamalıdır".

Qeyd edək ki, İsrailin Bakıdakı səfiri Azərbaycanın tarixi şəhəri Təbrizin tarixi və incəsənətindən bəhs edən “Təbrizin sehrli nağılları” kitabı ilə bağlı paylaşım edib.

Bundan sonra İranın azərbaycandakı səfiri Abbas Musəvi “Tvitter” hesabında paylaşım edərək, İsrail səfirini təhdid edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.