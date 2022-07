Qaxda toyu olan gəlinin bibisi məclis zamanı vəfat edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bədbəxt hadisə bu gün axşam saatlarında "Gülnur" şadlıq evində keçirilən toy mərasimində ibaş verib.

Belə ki, Qax şəhər sakini 68 yaşlı Laləzar Məmmədsəidli qardaşı qızının toyunda rəqs edərkən halı pisləşib. Qadın yaxınlarının köməkliyi ilə Qax Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib. İlkin müayinə zamanı qadında bioloji ölümün baş verdiyi məlum olub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.