Bakıda həkim intihar edib.

Metbuat.az Qafqaqzinfo-ya istinadən xəbər verir ki, həkim-terapevt Mirzadə Cabbarova özünü asaraq öldürüb.

Qeyd edək ki, M.Cabbarova Narınc Psixologiya Mərkəzində çalışıb.

Həkimin 5 ay öncə boşandığı bildirilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.