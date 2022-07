Əqli Mülkiyyət Hüquqlarının Təminatı Mərkəzi beynəlxalq konfrans keçirib - FOTOLAR

2022-ci il 22 iyul tarixində Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyinin tabeliyində olan Əqli Mülkiyyət Hüquqlarının Təminatı Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə “Müasir mərhələdə müəlliflərin və əlaqəli hüquq sahiblərinin hüquqlarının qorunması üzrə Kollektiv İdarəetmə Təşkilatlarının fəaliyyətləri” mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib.

Metbuat.az-a Əqli Mülkiyyət Agentliyindən verilən məlumata görə, beynəlxalq tədbirin məqsədi müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqların qorunmasının təşviqi, bu sahədə əmlak hüquqlarının kollektiv əsasda idarə edən təşkilatlar arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi, müəlliflərin (hüquq sahiblərinin) və əlaqəli hüquq sahiblərinin əmlak hüquqlarının kollektiv əsasda idarəçiliyinin, o cümlədən onların qonorar almaq hüquqlarının təmin edilməsi üçün təşkilatlar arasında təcrübə mübadiləsi və qarşılıqlı dəstəyin göstərilməsidir.

Konfransı açan Əqli Mülkiyyət Agentliyinin İdarə Heyətinin üzvü Sənan Tapdıqov tədbirin əhəmiyyətindən danışıb. O, 44 günlük Vətən müharibəsi nəticəsində işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə irimiqyaslı layihələrin həyata keçirildiyini vurğulayıb. S.Tapdıqov əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan iqtisadi inkişafın bu gün uğurla davam etdirildiyini, islahatların həmçinin əqli mülkiyyətin qorunması sahəsində aparıldığını bildirib.

Türkiyənin “Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği”nin (MESAM) İdarə Heyətinin sədri Recep Ergül təşkilat haqqında məlumat veib, müəllif hüquqlarının qorunması sahəsində öz ölkəsinin təcrübəsindən danışıb.

Tədbirdə Əqli Mülkiyyət Agentliyinin Aparat rəhbəri Xudayət Həsənlinin “Şəffaflıq – müəllif və kollektiv idarəetmə təşkilatları arasında qarşılıqlı etimadın əsas şərti kimi” mövzusunda məruzəsi dinlənilib. Məruzədə Agentlik tərəfindən ölkəmizdə fəaliyyət göstərən kollektiv idarəetmə təşkilatlarının gücləndirilməsinə dəstək göstərilməsi, yeni idarəetmə təşkilatlarının yaradılmasının təşviq edilməsi istiqamətində görülən işlərə toxunulub, əmlak hüquqlarının idarəçiliyində şəffaflıq və hesabatlılıq prinsiplərinə ciddi əməl edilməsinin vacibliyi bildirilib.

Daha sonra Rusiya Federasiyasının “Rusiya Müəllif Cəmiyyəti”nin (Российское Авторское Общество - РАО) Baş direktorunun beynəlxalq əlaqələr üzrə müavini Qriqoriy Turinçev, Türkiyənin “Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği”nin (MSG) nümayəndəsi Muharrem Ömer Özgür, Özbəkistan Respublikasının “Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqların qorunması cəmiyyəti”nin (UzAvtor) sədr müavini Abdumumin Yoldaşov, Azərbaycanın “Rəqəmli və Audiovizual Yayım Sənayesi” İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin sədri Murad Babayev, “Müəllif Hüquqları Uğrunda İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin sədri Gövhər Həsənzadə, “Azərbaycan Peşəkar Kinorejissorlar Gildiyası” İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin sədri Hüseyn Mehdiyev təşkilatların fəaliyyəti və təcrübələri haqqında məlumat veriblər.

Konfransda çıxış edən Əqli Mülkiyyət Agentliyinin tabeliyində olan Əqli Mülkiyyət Hüquqlaının Təminatı Mərkəzinin direktoru Nəcəf Quliyev Mərkəzin fəaliyyət istiqamətləri və Agentlikdə akkreditasiyadan keçmiş kollektiv idarəetmə təşkilatları haqqında məlumatı özündə əks etdirən təqdimatla çıxış edib. Vurğulanıb ki, əvvəllər musiqili əsər müəlliflərinin əmlak hüquqlarının kollektiv əsasda idarə edilməsi funksiyasının öz üzərinə götürmüş “Azərbaycan Müəllifləri” İctimai Birliyi öz fəaliyyətini mövcud qanunvericiliyin tələblərinə uyğun qurmayıb, açıqlıq və şəffaflığa əməl etməyib və təmsil etdiyi müəlliflər və digər hüquq sahibləri arasında öz nüfuzunu itirib. Dəfələrlə İctimai Birliyin mövcud qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq, akkreditasiyadan keçməsi tələb edilsə də akkreditasiya üçün tələb olunan sənədlər Agentliyə təqdim edilməyib.

Konfransda ölkəmizi təmsil edən müəlliflərin və əlaqəli hüquq sahiblərinin əmlak hüquqlarının kollektiv əsasda idarə edən təşkilatlarının rəhbərləri və üzvləri ilə yanaşı “Azərbaycan Professional Kinorejissorlar Gildiyası” İctimai Birliyi (APKG),“Müəllif Hüquqları Uğrunda” İctimai Birliyi (MHU), “Rəqəmli və Audiovizual Yayım Sənayesi” İctimai Birliyi (RAYS), o cümlədən Türkiyənin “Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği” (MESAM), “Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği” (MSG), Rusiya Federasiyasının “Rusiya Müəllif Cəmiyyəti” (Российское Авторское Общество - РАО), Qırığız Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Əqli Mülkiyyət və İnnovasiya Dövlət Agentliyi (KIGIZPATENT), Qazaxıstan Respublikasının “Amanat” Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqların qorunması üzrə qeyri-kommersiya təşkilatı, Özbəkistan Respublikasının “Müəlliflik hüququ və əlaqəli hüquqların qorunması cəmiyyəti”nin (UzAvtor) nümayəndələri, ölkəmizin sənət adamları, bəstəkarlar, yazarlar, fonoqram istehsalçılar iştirak edib.

Tədbirin sonunda konfransda iştirak edən xarici və yerli kollektiv idarəetmə təşkilatları əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə birgə bəyanat imzalayıblar.

