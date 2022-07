Dövlət Sərhəd Xidmətinin (DSX) informasiya vasitələri ilə iş şöbəsinə rəhbər təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu vəzifəyə polkovnik-leytenant Avtandil Abbasov təyin olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.