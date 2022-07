Mingəçevirdə təhsil sektorunun müdiri vəzifəsinə təyinat olub.

Metbuat.az Unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, Sevinc Həsənova Aran Regional Təhsil İdarəsinin Mingəçevir şəhəri üzrə sektor müdiri təyin olunub.

Qeyd edək ki, o bu təyinata qədər Mingəçevirdə 16 saylı orta məktəbin direktoru işləyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.