Son statistikaya görə, İtaliyada 407 nəfər meymunçiçəyinə yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İtaliyanın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

Nazirliyin məlumatında qeyd edilir ki, epidemioloji vəziyyət nəzarət altındadır, narahatlıq doğuracaq hal yoxdur.



