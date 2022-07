Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiyalar İdarəsindən bildirilib.

Məlumata əsasən, dövlət başçıları Türkiyə-Özbəkistan münasibətlərini və regional gündəmdəki məsələləri müzakirə ediblər.

Həmçinin R.T.Ərdoğan Ş.Mirziyoyevi ad günü münasibətilə təbrik edib.

