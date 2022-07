Bakıda gecə klubunda yanğın hadisəsi olub.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, yanğın “Forsage Events Hall” adlı gecə klubunda baş verib.

Hadisə zamanı xəsarət alanların olduğu qeyd edilib.

Yanğın söndürüldükdən sonra yanmış əşyalar binadan çıxarılıb.

