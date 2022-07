Hindistan və Çin sərhədində növbəti dəfə gərginlik yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hindistan ordusu Çin təyyarələrinin sərhəddən bir neçə kilometr məsafədən uçduğunu irəli sürüb. Bildirilir ki, bir müddət əvvəl sərhəddə baş verən silahlı toqquşmadan sonra tərəflər sərhədin 10 kilometr məsafəsinə qədər təhlükəsizlik ərazisinin olması barədə razılıq əldə etmişdi. Razılığa əsasən qırıcılar əraziyə girməyəcək. Hindistan tərəfinin iddiasına görə, Çin razılaşmanı pozub.

