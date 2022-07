Biləsuvarda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

Biləsuvar rayonunda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, hadisə iyulun 24-də saat 1 radələrində rayonun Cəbrayıl qəsəbəsi ərazisində qeydə alınıb.

Belə ki, Cəlilabad rayon sakini Qadir Qasımov avtomobillə vurulub. Xəsarətlə xəstəxanaya yerləşdirilən piyada oarada ölüb.

Biləsuvar Rayon Polis Şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində yol-nəqliyyat hadisəsinin “VAZ-2106” markalı avtomobillə törədilməsi müəyyən edilib. Həmin nəqliyyat vasitəsini idarə edən Beyləqan rayon sakini S.Əlizadə saxlanılıb.

Araşdırma aparılır.

