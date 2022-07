İstifadəyə yararsız süd məhsulları məhv edilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Qida Təhlükəsizliyi Agentlindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, “AZ FP CO LTD” MMC-nin Agentliyə daxil olan istehlaka yararsız və istifadə müddəti bitmiş ərzaq məhsulları ilə bağlı müraciəti əsasında həmin məhsulların məhv edilməsi barədə qərar qəbul olunub.

Qərara əsasən, “AZ FP CO LTD” MMC tərəfindən istehsal olunmuş, lakin istifadəyə yararlılıq müddəti bitmiş 69 adda, 10616.84 kiloqram çəkidə xama, qaymaq, yoqurt, dondurma və digər növ süd məhsulları Sumqayıt şəhərindəki Tullantıların Zərərsizləşdirməsi Poliqonunda müvafiq qaydada məhv edilib.

