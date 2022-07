Yenə də lağa qoyuldu: "Qumbaranı Rişiyə atırsan?" - VİDEO

Qırıcı idarə edən sonra ordunun təlimlərində yer alan Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Conson yenə də lağ obyektinə çevrilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hökumətin yayımladığı videoda ingilis hərbçilərin ukraynalı əsgərlərə təlim keçdiyi əks olunub. Təlimlərdə Conson da yer alıb. Conson təlim zamanı ağır silahları sınaqdan keçirərək, qumbara da atıb. “Mail on Sunday” qəzeti “Conson qumbaranı Rişiyə atırsan” başlığı ilə hökumət rəhbərini lağa qoyub.

Qeyd edək ki, Rişi Sunak Boris Consonun yerinə ən iddialı namizəddir.

