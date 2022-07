Suriyanın şimalında Türkiyə ordusuna hücum edən 15 PKK/YPG terrorçusu məhv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, məhv edilən terrorçulardan 2-si qruplaşmanın yüksək “rütbəli” silahlısıdır. Məlumata görə, terrorçular 3 istiqamətdə hücum təşkil edib.

