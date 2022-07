Belə hadisə görülməyib: Evi təmizləmək üçün içəri girən qadınlar ŞOKA DÜŞDÜ - 9 yaşlı uşaq... - VİDEO

Türkiyənin Bursa şəhərində 1 ildir evdə girov saxlanılan 9 yaşlı uşaqla bağlı bəzi detallar məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, uşağı təmizlik işçiləri təsadüfən tapıb. Təmizlik işçiləri mənzillərin birinin məişət tullantıları ilə dolu olduğu barədə məlumat alıb. Onlar evi təmizləmək üçün gedəndə dəhşətli mənzərə ilə üzləşib. Məlum olub ki, 1 ildir xalası tərəfindən girov saxlanılan Məhəmmədin saçları uzanıb, taqətdən düşüb. Xalanın niyə belə etdiyi məlum deyil. Polis məsələyə qarışıb. Uşaq anasına verilib.

