Odessanın bombalanması İstanbul sazişinə təsir etməyəcək - Kreml

“Odessadakı hücumlar hərbi obyektləri hədəfə aldı, taxıl ixracına təsir etməyəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kreml sözçüsü Dmitri Peskov belə açıqlama verib. O bildirib ki, hücumun təhlükəsizlik dəhlizinə təsiri olmayacaq. Peskov tərəfləri İstanbulda imzalanan sənədə uyğun olaraq üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirməyə çağırıb:

“Taxıl ixracına yönəlik mexanizmin başlamasını gözləyirik. İstanbuldakı sazişin nəticələrinə görə, Rusiyaya tətbiq edilən sanksiyaların ləğv edilməsi barədə BMT üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməlidir”.

