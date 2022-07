Yaponiyada meymunçiçəyinə yoluxma aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə hökumət məlumat yayıb.

Bildirilib ki, 30 yaşında bir kişi xarici ölkədən qayıdarkən onda virusa yoluxma qeydə qalınıb.

Qeyd edək ki, başda Avropa ölkələri olmaqla dünyanın 76 ölkəsində meymunçiçəyinə yoluxma aşkarlanıb. 16 mindən çox bu virusun daşıyıcı olub.

Gülər Seymurqızı

