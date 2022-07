Rusiyada yaşayan azərbaycanlı bəstəkar-müğənni Elman Rəfiyev "Qara sevda" adlı mahnısına təqdimat keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, özəl günə bir sıra ulduzlar qatılıb. Məşhurlar arasında türkiyəli aktyor, bir çox film, serialların ulduzu Burak Özcivit də yer alıb. Onların səmimi görüntüləri sosial mediada sürətlə paylaşılaraq, maraqla qarşılanıb.

Qeyd edək ki, Elman Rəfiyev bir çox azərbaycanlı sənətçiləri Rusiya şou-biznesində piar edərək dəstək olub.

