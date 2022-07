“Ukrayna taxıl məhsullarının dünya bazarlarına çıxışında maraqlı olduğunu dünyaya sübut etmək üçün taxıl ixracına başlayacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski belə açıqlama verib. O bildirib ki, Ukrayna taxılın limandan çıxışına problem yaratmır.

Qeyd edək ki, Ukraynanın Limanlar İdarəsi qida məhsullarının Odessa, Çornomorsk və Yujnıy limanlarından ixracına başlamaq üçün tədbirlər həyata keçirməyə başladığını açıqlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.