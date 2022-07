Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Trt televiziyasında yerli avtomobilin qiyməti ilə bağlı dediyi sözlər gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ərdoğan yerli avtomobil “TOGG”dan danışarkən jurnalist sual verməyə hazırlaşanda Ərdoğan zarafatyanə “qiymətini soruşma!, Qiymətini soruşma!” deyə bildirib.

Ərdoğanın bu sözləri sosial mediada gündəm olub.

