Sosial şəbəkədə tanış olduğu qızı və anasını hədələdi

Sabirabadda sosial şəbəkədə tanış olduğu qızı və anasını hədələyən şəxs saxlanılıb.

DİN-in Mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Rayon Polis Şöbəsinə müraciət edən rayon sakini olan bir qadın qızının sosial şəbəkədə tanış olduğu oğlanla getdiyini, lakin sonradan yaşadığı evə qayıtdığını bildirib. Qadın müraciətində həmin oğlanın qızın onunla getməyəcəyi təqdirdə onları öldürəcəyi və yaşadıqları evi yandıracağı ilə hədələməsini bildirib.



Əməli törətməkdə şübhəli bilinən Abşeron rayon sakini E.Zamanov müəyyən edilərək saxlanılıb. Onun yaşadığı evə baxış zamanı oradan pnevmatik tapança, 1 ədəd patron darağı və 15 ədəd patron aşkar olunaraq götürülüb.



Araşdırma aparılır.

