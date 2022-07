“Rusiya Ukraynadan qaçmaq istəyənlərə dəstək olacaq".

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov belə açıqlama verib. O bildirib ki, ruslar və ukraynalılar birgə yaşamaya davam edəcək. Lavrov İstanbulda imzalan Ukrayna taxılı ilə bağlı sənədə də münasibət bildirib. Diplomatın sözlərinə görə, Rusiya taxılın ixracına problem yaradan məsələlərin həlli üçün səy göstərir.

