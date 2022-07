Bu Azərbaycanlı idmançılar dopinqə düşüb - SİYAHI

Bu il dopinqə düşdüyü təsdiqlənmiş Azərbaycan idmançılarının sayı bəlli olub.

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, onların sayı 7 nəfərdir.

2019-cu ildə hərbçi idmançılar arasında keçirilmiş VII Dünya Oyunlarının bürünc mükafatçısı, yunan-Roma güləşçisi Mikayıl Rəhmanov 4 illik cəzalandırılıb.

Ötən il Moskvada keçirilmiş pauerliftinq üzrə dünya çempionatında gümüş medal qazanmış Kamran Lazımov və bürünc mükafatçı Aydın Hümbətov müvafiq olaraq 4 və 8 illik cəza alıb. Hümbətovun cəzasının çoxluğu 3 antidopinq qayda pozuntusuna yol verməsi və "idmançı və ya digər şəxs tərəfindən dopinq nəzarətinin hər hansı bir hissəsinin saxtalaşdırılması və ya saxtalaşdırma cəhdi"nin olması ilə bağlıdır.

Karateçi Arzu Hüseynova da 4 illik cəzaya məhkum edilib.

Basketbolçu Valeri Ramazanov və yanvarda keçirilmiş boks üzrə son Azərbaycan çempionatının bürünc medalçısı Elməddin İsmayılov 2 illik cəzalandırılıb.

Həmçinin karatenin kata növündə əvvəllər Azərbaycanı təmsil etmiş İran əsilli Neda Rezayi 4 illik cəza alıb.

