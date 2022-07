Azərbaycan Premyer Liqasının və Azərbaycan Kubokunun 2022/2023-cü illər mövsümünün titul sponsoru adına sahib olmaq istəyən şirkətlər AFFA və Peşəkar Futbol Liqasına müraciət edə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə milli assosiasiyanın rəsmi saytı məlumat yayıb.

Bildirilib ki, müraciətlər iyulun 29-u saat 15:00-dək hər iki qurumun müqafiq poçt ünvanlarına göndərilməlidir.

