AMEA-nın sabiq prezidenti, akademik Ramiz Mehdiyev Milli Məclis sədrinin müavini Adil Əliyevin onun barəsində səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o Müsavat tv-nin canlı efirində zəngə cavab verərkən bildirib.



“Məni belə məsələlərə qatmayın”, – deyə R.Mehdiyev əlavə edərək zəngi bitirib.

