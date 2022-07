Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Rusiyaya səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezident Administrasiyası məlumat yayıb.

Avqustun 5-də baş tutacaq səfər zamanı Ərdoğan Soçidə Rusiya lideri Vladimir Putinlə görüşəcək.

