Rusiya ordusu Ukraynanın Donetsk vilayətində muzdlu döyüşçülərin olduğu hərbi obyekti bombalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, hücum zamanı əksəriyyəti polşalı olmaqla 40-dan çox muzdlu döyüşçü həlak olub. Həmçinin Nikolayev vilayətində Ukrayna ordusunun 59-cu motoatıcı briqadasının artilleriya batalyonuna hücum edilib.

Batalyonun əskəriyyəti məhv edilib.

