Xəbər verdiyimiz kimi, iyulun 26-sı axşam saatlarında Kəlbəcər rayonu ərazisində mina partlayışı nəticəsində Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçusu Vüqar Tofiq oğlu İsbəndiyarov xəsarət alıb.

Metbuat.az Yenipress.az-a istinadən xəbər verir ki, sosial şəbəkədə hərbçimizin Kəlbəcərdə İstisuda lentə alınmış görüntüləri yayılıb.

Sözügedən videonu təqdim edirik:

