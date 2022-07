Prezidentin İşlər İdarəsinin kənd təsərrüfatı müəssisəsi ləğv olunduğunu elan edib.

Bu barədə Metbuat.az İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin “Vergilər” qəzetinə istinadən xəbər verir.

Bildirilib ki, kreditorlar tələblərini 2 ay ərzində tələblərini Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Aruz Mirzəyev küçəsi ünvanına bildirə bilərlər.

