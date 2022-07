"Azərişıq" ASC-nin işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 654 abonenti var.

Bu barədə Metbuat.az-a qurumdan bildirilib.

Məlumata görə, həmin abonentlərin 320-si əhali qrupuna daxildir.

Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuaşda isə qurumun 250 abonenti qeydiyyata alınıb.

