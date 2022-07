Türkiyə Rusiyaya xəbərdarlıq etdi: Hücumlar dayandırılmasa...

Rusiya ordusunun Odessa şəhərinə hücumları Türkiyə tərəfindən narahatlıqla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlunun sözlərinə görə, Rusiya Odessa şəhərinə hücumları dayandırmalıdır. Çavuşoğlunun sözlərinə görə, İstanbulda imzalanmış müqaviləyə əsasən Ukraynadan taxılın bir hissəsi Odessa limanından ixrac ediləcək. Diplomat qeyd edib ki, müqavilənin pozulması ciddi problemlər ortaya çıxara bilər. Çavuşoğlu “taxıl sazişi”nə mane olmaq istəyən qüvvələrin olduğunu ifadə edib.

Qeyd edək ki, “taxıl sazişi”ndən sonra Rusiya ordusu iki dəfə Odessanı bombalayıb.

