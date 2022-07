Məşhur zavodun təşkilati-hüquqi forması dəyişdirilib, kapitalı artırılıb

“Bünyad Sərdarov adına Maşınqayırma Zavodu” ASC-nin təşkilati-hüquqi forması MMC-yə dəyişdirilib.

Metbuat.az bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin "Vergilər" qəzetinə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, bununla bağlı İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin iyulun 21-də sərəncam verib.

Bundan başqa, sərəncama əsasən, şirkətin nizamnamə kapitalı 4,155 milyon manat və yaxud 35,5% artırılaraq 11,855 milyon manatdan 16,061 milyon manata çatdırılıb.

Xatırladaq ki, “Bünyad Sərdarov adına Maşınqayırma Zavodu” kommersiya qurumu kimi 1926-cı ildən fəaliyyət göstərən eyni adlı sənaye müəssisənin bazasında 2001-ci ildə yaradılıb.

