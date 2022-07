Filippinin Abra vilayətində rixter cədvəli üzrə 7 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, zəlzələnin episentri yerin 25 kilometr dərinliyində yerləşib. Zəlzələ nəticəsində bir neçə nəfər xəsarət alıb. Tikililərə ciddi zərərə dəyib. Bəzi tikililər dağılıb. Hökumət vilayətə xilasedicilər göndərib. Yeraltı təkanlar ətraf vilayətlərdə də hiss edilib.

