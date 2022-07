“Gələcəkdə 5 yaşdan aşağı uşaqların məktəbəqədər təhsilə cəlbi nəzərdə tutula bilər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu təhsil naziri Emin Əmrullayev bu gün keçirdiyi brifinqdə deyib.

O, qeyd edib ki, bu gün ölkədə 5 yaşlı uşaqların məktəbəqədər təhsildə göstəricisi 85 %-dir: “Hədəfimiz bu göstəricinin 90 %-dən yuxarı qaldırılmasıdır”.

