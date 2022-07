Türkiyə ordusu Suriyanın şimalındakı “Fərat Qalxanı” və “Sülh çeşməsi” hərəkat ərazilərində 25 terrorçunu məhv edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatı “Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı” başlığı ilə paylaşan nazirlikdən bildirilib ki, terrorçular Türkiyə ordusunun bazalarına təxribat atəşi açıb. Cavab tədbirləri nəticəsində terrorçular məhv edilib.

Qeyd edək ki, terrorçuların son hücumu nəticəsində 5 hərbçi şəhid olub.

