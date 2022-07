Rusiya ordusu Ukraynanın Donestk vilayətinin Bakhmut qəsəbəsindəki oteli atəşə tutub.

Metbuat.az Röyters agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Donetsk vilayətinin rəsmi dairələri məlumat yayıb. Bildirilir ki, hücum zamanı çox sayda insan ölüb və yaralanıb. Əraziyə xilasedicilər cəlb edilib.

