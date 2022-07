Ukraynanın Qara dənizdəki 3 limanı yenidən fəaliyyətə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Hərbi Dəniz Qüvvələrindən bildirilib. Məlumata görə, İstanbuldakı taxıl sazişinin şərtlərinə uyğun olaraq Odessa, Qara dəniz və "Cənub" limanlarının işi bərpa edilib. Limanlar vasitəsilə qısa müddət ərzində 25 milyon ton taxılın daşınması nəzərdə tutulub.

