Əməkdar artist Mətanət İsgəndərli makiyajsız fotosu ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni Eldəniz Məmmədov əməkdar artistlə məclislərdən birində olarkən fotosunu paylaşıb.



İsgəndərlinin şəkli izləyiciləri təəccübləndirib. Onlar ifaçının əməliyyatdan sonra yaxşı görülmədiyini bildiriblər.

Həmin fotonu təqdim edirik:

