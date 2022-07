İnstaqram fenomeni Bayram Nurlunun nişan mərasimindən görüntülər yayılıb.

Metbuat.az interpress.az-a istinadən xəbər verir ki, nişan mərasimində Bayram Nurlu kostyumda görüntülənib.

O, əlində gül ilə hərəkətdə olan zaman dostlarının kamerasının obyektivinə tuş gəlib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.