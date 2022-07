ABŞ-ın Federal Ehtiyat Sistemi (FED) növbəti faiz qərarını açıqlayıb.

Metbuat.az ABŞ Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, qurum ABŞ dolları üzrə faiz dərəcələrini 75 baza bəndi artırıb.

Hazırda uçot dərəcəsi 2,25-2,5 faiz aralığındadır.

