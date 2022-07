Türkiyədə sərnişin avtobusunda keçmiş sevgilisi ilə yaxınlıq edən sürücü məsuliyyətə cəlb edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisəni piyadalar müşahidə ediblər. Onlar hadisə barədə polisə məlumat veriblər. Nəzarətə götürülən sürücü yaxınlıq etdiyi qadının keçmiş sevgilisi olduğunu irəli sürüb. Polis qadını da nəzarətə götürüb.

Məlum olub ki, hadisə sürücünün iş vaxtında olmayıb. Bununla belə, bu, onların məsuliyyətdən yayınmasına əsas vermir. Sürücünün 50, qadının isə 58 yaşı var.

