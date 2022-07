"Qarabağ"ın UEFA Çempionlar Liqasının üçüncü təsnifat mərhələsində rəqibi müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi Macarıstanın “Ferentsvaroş” klubu ilə qarşılaşacaq.

III təsnifat mərhələsinin ilk oyunları 2-3 avqustda, cavab matçları isə 9 avqustda olacaq.



Qeyd edək ki, Bakıda İsveçrə "Sürix"ini 3:2 hesabı ilə məğlub edən "Qarabağ" səfərdə rəqibi ilə 2:2 hesablı heç-heçə edib və mərhələ adlayıb.

