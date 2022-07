FİFA prezidenti Canni İnfantino "Qarabağ"ı UEFA Çempionlar Liqasının III təsnifat mərhələsinə vəsiqə qazanması münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidmətinin rəhbəri Gündüz Abbaszadə məlumat verib.

