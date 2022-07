FİFA prezidenti Canni İnfantino “Qarabağ”ı təbrik edib.

Metbuat.az xəbər veirr ki, isveçrəli funksioner Çempionlar Liqasının II təsnifat mərhələsinin “Sürix” – “Qarabağ” görüşünü stadiondan izləyib.

İnfantino görüşdən sonra Ağdam təmsilçisinin İdarə Heyətinin üzvü Fevzihan Arası qələbə və mübariz oyun münasibəti ilə təbrik edib, uğurlar arzulayıb.



Qeyd edək ki, səfərdə baş tutan görüş əlavə vaxtın oynanıldığı matç 2:2 hesabı ilə nəticələnib. “Qarabağ” Bakıda “Sürix”ə 3:2 hesabı ilə qalib gəlib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.